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В результате падения мотодельтаплана в Челябинской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры. Крушение произошло

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Сергей Собянин будет участвовать в выборах на пост градоначальника столицы. Об этом сообщает ТАСС. Секретарь генсовета партии Андрей

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Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября текущего года. Такое решение приняли городские депутаты сегодня. Согласно российскому законодательству, днем

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Пресс-служба Минобороны в официальном ТГ-канале сообщила о некоторых обстоятельствах атаки БПЛА на столицу России. По данным ведомства, удар

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В Петербурге задержан полицейский, изнасиловавший 14-летнего подростка

Сотрудник центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей задержан для проведения процессуальных действий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу

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Турецкий ученый Бекташ заявил о неизбежности гибели Черного моря

Турецкий ученый-геолог Осман Бекташ предупредил о грядущей опасности для всех, кто живет возле Черного моря. Он пояснил, что глобальное потепление

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Учёные из Университета Хопкинса провели исследование, целью которого было выявление признаков, по которым комары выбирают потенциальную жертву. В ходе эксперимента

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Губернатор Санкт-Петербурга выступил с объяснением причины его конфликта с основателем ЧВК "Вагнер". Его слова приводит интернет-портал 78.ru Беглов

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Проведение авиасалона МАКС переносится на 2024 год

Проведение Международного авиационно-космического салона МАКС переносится на 2024 и 25 годы. Об этом говорится в официальном ТГ-канале организаторов.

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Депутат Госдумы Нилов предложил легализовать тонировку автостекол в России

Депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов в личном ТГ-канале рассказал о вынесении на рассмотрение Госдумы законопроекта, предполагающего снятие

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Минобороны РФ сообщило о начале передачи тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ

Пресс-служба Минобороны Российской Федерации сообщила о начале подготовки к передаче военной техники ЧВК "Вагнер" в подразделения российских ВС.

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В Монголии прошла акция против повышенного артериального давления

В Монголии прошла ежегодная акция, направленная на привлечение внимания к проблеме гипертонии. Из года в год от проблем

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Tokyo Electric Power Company объявила, что строительство сливного туннеля для сброса ядерных сточных вод, хранящихся на АЭС "Фукусима" в

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Врач Гадзиян заявил, что газированные напитки и алкоголь вызывают ожирение и болезни мозга

Одна из характеристик алкоголя - его высокий гликемический индекс, который превышает показатель сахара. В результате калории, получаемые с

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1044 человека пострадали в Курской области от укусов клещей

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Бывшая военно-морской офицер Эйлин Мария Марти утверждает, что пассажиры батискафа "Титан" погибли мгновенно и безболезненно. Ее слова приводит

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The Economist составил ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни городов мира

Издание The Economist опубликовало список городов мира, которые наиболее подходят для проживания человека. Оценивая условия жизни по пяти

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Во время очередного 11-летнего солнечного цикла Земля столкнулась с интенсивной атакой. Согласно информации, предоставленной Pravda.ru, данная фаза будет

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