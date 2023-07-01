Депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов в личном ТГ-канале рассказал о вынесении на рассмотрение Госдумы законопроекта, предполагающего снятие…
Пресс-служба Минобороны Российской Федерации сообщила о начале подготовки к передаче военной техники ЧВК "Вагнер" в подразделения российских ВС.…
К 23 июня около 1044 человек пострадали от укусов клещей на территории Курской области, из них 493 -…
Ядерное оружие будет находиться на территории Белоруссии бессрочно. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор второго департамента…
За минувшие сутки ЮГВ успешно отражены семь атак противника. Об этом сообщила пресс-служба минобороны.
В результате падения мотодельтаплана в Челябинской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры. Крушение произошло…
Сергей Собянин будет участвовать в выборах на пост градоначальника столицы. Об этом сообщает ТАСС. Секретарь генсовета партии Андрей…
Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября текущего года. Такое решение приняли городские депутаты сегодня. Согласно российскому законодательству, днем…
В марте главу отдела СКР по Тверскому району Москвы задержали по подозрению в коррупции. Подробностями расследования дела поделился…
Пресс-служба Минобороны в официальном ТГ-канале сообщила о некоторых обстоятельствах атаки БПЛА на столицу России. По данным ведомства, удар…
Губернатор Санкт-Петербурга выступил с объяснением причины его конфликта с основателем ЧВК "Вагнер". Его слова приводит интернет-портал 78.ru Беглов…
Жители Кронштадтского и Курортного районов Санкт-Петербурга получили СМС сообщения о необходимости явиться в военкомат с целью проведения сверки…
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на понедельник в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности. Оп данным пресс-службы Смольного,…
Сотрудник центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей задержан для проведения процессуальных действий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу…
5 июня в Милане состоится первая демонстрация новейшего компакт-кроссовера Lexus LBX. Автомобиль построен на платформе GA-B (Yaris Cross).…
Кабмин утвердил изменения в перечень неисправностей, исключающих дальнейшую эксплуатацию ТС. По данным пресс-службы МВД, специалистами были разработаны новые…
С начала июня российские "Зеленые карты" прекращают действовать на территории ЕС, Швейцарии и Великобритании. Об этом сообщает ТАСС…
Таксисты обратились к президенту РФ из-за невозможности оформления ОСАГО. Об этом сообщают "Новые известия". Обозреватели пояснили, что страховщики…
Во время очередного 11-летнего солнечного цикла Земля столкнулась с интенсивной атакой. Согласно информации, предоставленной Pravda.ru, данная фаза будет длиться с…
Илон Маск в личном Twitter-аккаунте подтвердил намерение провести ребрендинг принадлежащей ему Twitter. Новым названием может стать X. В ответ на…
Турецкий ученый-геолог Осман Бекташ предупредил о грядущей опасности для всех, кто живет возле Черного моря. Он пояснил, что глобальное потепление…
Учёные из Университета Хопкинса провели исследование, целью которого было выявление признаков, по которым комары выбирают потенциальную жертву. В ходе эксперимента…
Нью-Йорк поглотили полчища крошечных крылатых насекомых. Подробности сообщает издание New York Post. Соцсети наводили видеоролики с зелеными насекомыми, кружащими…
Ахмед Дудаев в личном ТГ-канале сообщил о начале выпуска китайских игрушек, созданных по образу главы Чеченской республики. Он…
Губернатор Санкт-Петербурга выступил с объяснением причины его конфликта с основателем ЧВК "Вагнер". Его слова приводит интернет-портал 78.ru Беглов…
Проведение Международного авиационно-космического салона МАКС переносится на 2024 и 25 годы. Об этом говорится в официальном ТГ-канале организаторов.…
Группа российских ученых доказала высокую эффективность "сырной диеты" при лечении синдрома посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР). Об этом в…
Пять случаев заражения малярией зафиксировали эпидемиологи из США. Об этом сообщает газета The New York Post. Согласно статистике,…
Депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов в личном ТГ-канале рассказал о вынесении на рассмотрение Госдумы законопроекта, предполагающего снятие…
Пресс-служба Минобороны Российской Федерации сообщила о начале подготовки к передаче военной техники ЧВК "Вагнер" в подразделения российских ВС.…
В Монголии прошла ежегодная акция, направленная на привлечение внимания к проблеме гипертонии. Из года в год от проблем…
Tokyo Electric Power Company объявила, что строительство сливного туннеля для сброса ядерных сточных вод, хранящихся на АЭС "Фукусима" в…
Одна из характеристик алкоголя - его высокий гликемический индекс, который превышает показатель сахара. В результате калории, получаемые с…
К 23 июня около 1044 человек пострадали от укусов клещей на территории Курской области, из них 493 -…
Бывшая военно-морской офицер Эйлин Мария Марти утверждает, что пассажиры батискафа "Титан" погибли мгновенно и безболезненно. Ее слова приводит…
Издание The Economist опубликовало список городов мира, которые наиболее подходят для проживания человека. Оценивая условия жизни по пяти…
Во время очередного 11-летнего солнечного цикла Земля столкнулась с интенсивной атакой. Согласно информации, предоставленной Pravda.ru, данная фаза будет…